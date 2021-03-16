Son dakika haberi! Yemenli Bakan Yardımcısı, Başkanlık Sarayı baskını sonrası, hükümetin Aden'den ayrılmayacağını açıkladı - Son Dakika

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kıyzan, geçici başkent Aden'deki Başkanlık Sarayı'na düzenlenen baskının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Suudi Arabistan'ın ülkedeki çabalarını bozma isteğini teyit ettiğini belirterek, hükümetin Aden'den ayrılmayacağını ifade etti.

Kıyzan, Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayına, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından düzenlenen baskının ardından AA muhabirine açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı, BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine (GGK) bağlı milislerin yardımıyla baskın düzenlenmesinin, hükümetin 30 Aralık'ta Aden'e dönmesinden bu yana beklenen bir olay olduğunu ifade etti.

GGK'nın 2019'da meşru hükümet ile imzaladığı Riyad Anlaşmasında yer alan; güvenlik ve askeri kısımlar başta olmak üzere hiçbir maddesini uygulamadığına dikkati çeken Kıyzan, şunları söyledi:

"GGK, kendi milisleri Aden, Ebyen ve Sokotra'da iken Cumhurbaşkanlığı Koruma Tugayları ve İçişleri Bakanlığına bağlı birliklerin, Aden'e girişini engelledi. GGK, kamu ve özel kurumları kontrolü altında tutarken hükümetin görevlerini yerine getirmesine izin vermedi."

"Hükümet halkın sorunlarını çözmek için çabalayacak"

"Hükümet, başta maaşların ödenmesi olmak üzere halkın sorunlarını çözüme kavuşturmak için her türlü çabayı sarf edecek." diyen Kıyzan, şunları söyledi:

"GGK, hükümeti başarısız kılmak ve onu Aden'den çıkarmak için art arda krizler uyduruyor. Yemen hükümeti geçici başkent Aden'den ayrılmayacak."

Kıyzan, "Hükümet karargahına yönelik baskın, GGK'yı destekleyen BAE'nin, Riyad Anlaşmasının sponsoru ve garantörü olan Suudi Arabistan'ın ülkedeki çabalarını başarısız hale getirme isteğini doğruluyor." ifadesini kullandı.

Kıyzan, Yemen sokaklarının "bu yasadışı eylemlerin Husi milisler ile GGK milisleri arasındaki koordinasyon ve karşılıklı çıkar çerçevesinde geliştiğine" inandığına işaret ederek, bu eylemlerin, son günlerde Marib, Taiz ve Hacce'de ağır yenilgilerle karşılaşan Husiler üzerindeki baskının azaltılması için yapıldığı görüşünü dile getirdi.

Geçici başkent Aden'deki Başkanlık Sarayı'na baskın

Aden'de meşru hükümetin yönetim merkezi konumundaki Meaşık Başkanlık Sarayı, hayat pahalılığını protesto eden yüzlerce gösterici tarafından basılmıştı.

Yemen hükümetine yakın bir yetkili, baskının "planlı ve silahlı bir eylem" olduğunu belirtmiş, yerel kaynaklar da bazı göstericilerin BAE destekli ayrılıkçı GGK'ye ait pankartlar taşıdığını aktarmıştı.

GGK Meclis Başkanı Ahmed Said bin Berik'in Twitter hesabından yaptığı, "Güney halkının iradesi her zaman galip gelir." şeklindeki açıklaması, GGK'nın hükümet karargahına yönelik baskını üstü kapalı şekilde desteklediği şeklinde değerlendiriliyor.

Yemen hükümeti ile GGK arasındaki anlaşma

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, 10 Aralık 2020'de Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, 24 bakandan oluşacak bir hükümetin kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığını duyurmuştu. Koalisyon güçleri, 12 Aralık 2020'de de anlaşmanın, askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Yemen'de 18 Aralık 2020'de hükümet ile BAE destekli GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde, Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan yeni hükümet kurulmuştu.