BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti - Son Dakika
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BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti

31.07.2022 13:59
BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti

Yemen'deki Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den, sona ermesine iki gün kala ülkedeki ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve aldığını duyurdu.

Yemen'deki Başkanlık Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den, sona ermesine iki gün kala ülkedeki ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve aldığını duyurdu.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Başkanlık Konseyi, ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'de toplantı düzenledi.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek, Konseye "BM Özel Elçisi Grundberg'in ateşkes ve ateşkesin uzatılması için önerilen çerçeveye ilişkin sunduğu mektup" hakkında bilgi verdi.

BM çerçevesinin ayrıntılarına yer verilmeyen haberde, bu adımın İran destekli Husilerin ateşkes bildirgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki uzlaşmazlığının, ihlallerinin ve çeşitli cephelerde gerçekleştirdiği sürekli ihlallerinin gölgesinde atıldığına dikkati çekildi.

Konuyla ilgili Husilerden henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'da başlayan ateşkesi "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek uzatmayı reddettikleri yönünde açıklamada bulunmuştu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede 2 Ağustos'ta sona erecek ateşkesin uzatılması ve çerçevesinin genişletilmesi için temaslarını yoğunlaştırdığını belirtmişti.

Ateşkesin 2 Ağustos'tan sonrasına uzatılması ve kapsamının genişletilmesi için Yemenli taraflarla yürüttüğü görüşmeleri yoğunlaştırdığını kaydeden Grundberg, "böylelikle, Yemen halkının bu süreçten daha fazla istifade edeceğini, taraflar arasında karşılıklı güven ortamının güçleneceğini ve ekonomik ve güvenlikle ilgili öncelikler hakkında ciddi müzakerelerin yapılacağını" ifade etmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Yemenli taraflara, süresi 2 Ağustos'ta sona erecek olan ülkede ateşkesi uzatmaları ve genişletmeleri için yerel ve uluslararası çağrılar yapıldı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

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