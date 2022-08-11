Yemen Başkanlık Konseyi, Şebve'deki çatışmalara ilişkin inceleme komitesi kurdu - Son Dakika
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Yemen Başkanlık Konseyi, Şebve'deki çatışmalara ilişkin inceleme komitesi kurdu

11.08.2022 13:41
Yemen Başkanlık Konseyi, Şebve'deki çatışmalara ilişkin inceleme komitesi kurdu

Yemen'deki Başkanlık Konseyi, Şebve'de hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta patlak veren ve aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açan çatışmaların soruşturulması için bir komite kurdu.

Yemen'deki Başkanlık Konseyi, Şebve'de hükümete bağlı birlikler ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi yanlısı güçler arasında 8 Ağustos'ta patlak veren ve aralarında sivillerin de bulunduğu can kayıplarına yol açan çatışmaların soruşturulması için bir komite kurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'ya göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, ülkenin güneydoğusunda stratejik öneme sahip Şebve vilayetinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Alimi, söz konusu olayın soruşturulması için Savunma Bakanı Muhsin ed-Dairi başkanlığında, İçişleri Bakanı İbrahim Haydan ile bazı askeri ve güvenlik yetkililerinden oluşan 5 kişilik bir komite kurulduğunu duyurdu.

Komitenin, Şebve'de can kayıplarına neden olan olayın nedenleri ve iç yüzüne ilişkin bilgi toplayacağını, yerel yönetim ile askeri ve güvenlik yetkililerinin sorumluluklarını belirleyeceğini ve sonuçları Başkanlık Konseyine sunacağını kaydeden Alimi, Konseyin de konuya ilişkin gerekli yasal önlemleri alacağını aktardı.

Alimi ayrıca Şebve'de yaşanan bu üzücü olayın, "ülkede otoritenin etrafında toplanılması ve devletin gücü tekeline almasının önemi" noktasında önemli bir ders olduğunu ifade etti.

Şebve'deki olaylar

Şebve Valisi Avad bin el-Vezir'in 7 Ağustos'ta Özel Kuvvetler Komutanı Abdurabbu Laakeb'i görevden alması Şebve'nin merkezi Atak'ta gerginliğe neden olmuştu.

Atak'ta 8 Ağustos günü hükümete bağlı silahlı güçler, Şebve polisi ve 30. Zırhlı Tugay ile BAE destekli GGK yanlısı güçler arasında çatışmalar patlak vermişti.

Çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin çelişkili bilgiler verilirken, hükümetten veya GGK'den ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, Şebve'deki çatışmalarda sivil kayıpların yanı sıra her iki taraftan onlarca ölü ve yaralı bulunduğunu belirtiyor.

Petrol sahalarının bulunduğu Şebve'nin stratejik önemi

Stratejik konuma ve önemli petrol kaynaklarına sahip Şebve, Yemen'in güneyinde yer alıyor. Batısında El-Beyda ile Ebyen'in bulunduğu Şebve; doğuda ekonomik ve stratejik öneme sahip Hadramevt, güneyde Umman Denizi, kuzeyde de Hadramevt ve Marib ile çevrelenmiş durumda.

Şebve vilayeti, merkezi Atak olmak üzere 17 kentten oluşuyor. Yaklaşık 45 bin kilometrekare alana sahip Şebve, ülkedeki en büyük üçüncü il konumunda.

Şebve ayrıca ülkede petrol ve doğal gazın bulunduğu en önemli alanlardan biri. Yemen'deki en büyük doğal gaz sıvılaştırma şirketinin yer aldığı Şebve ayrıca halihazırda günde 8 bin varil petrol üretilen birkaç petrol sahasına sahip.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel, Son Dakika

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