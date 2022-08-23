Rahbi, GGK'yı "ulusal ordunun geri kalanını ortadan kaldırmak ve Ebyen'i tam kontrolüne tabi kılmak için terörü bir kılıf olarak kullanmakla" suçladı.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yemen'deki BAE destekli GGK, 'terörle mücadele' operasyonu başlattığını açıkladı - Son Dakika

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