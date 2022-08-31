Yemen'deki BM misyonu: Husilerin Hudeyde'de büyük çapta askeri oluşumu tespit edildi

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Hudeyde'de Husilere ait büyük çapta askeri varlığın tespit edildiğini açıkladı.

UNMHA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında Hudeyde şehrinde Husilerin büyük çaptaki askeri oluşumunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Hudeyde şehrinde tespit edilen büyük çaptaki askeri oluşum büyük bir endişeye sebep olmuştur." ifadesine yer verildi.

Hudeyde'nin 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere askeri unsurlardan arındırılması gerektiği bildirilerek Husilere anlaşmanın şartlarına uyma çağrısı yapıldı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.