BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli - Son Dakika
Üye Girişi

BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli

01.09.2022 21:40
BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki stratejik Hudeyde kentinde askeri geçit töreni düzenlemesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkenin batısındaki stratejik Hudeyde kentinde askeri geçit töreni düzenlemesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Açıklamada, "UNMHA olarak, bugün Hudeyde'de 'Hudeyde Anlaşması'nı ihlal ederek' gerçekleşen askeri geçit töreninden büyük endişe duyuyoruz." denildi.

Misyonun durumu yakından izlediği kaydedilen açıklamada, Husilere, özellikle kentin askeri tezahürlerden arındırılmasıyla ilgili olarak, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, anlaşmanın tam olarak uygulanması yoluyla yerel halkın korunmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

UNMHA'dan dün yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'de Husilerin büyük çaptaki askeri oluşumunun tespit edildiği ve bunun büyük bir endişeye sebep olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, Hudeyde'nin 2018'de imzalanan Stockholm Anlaşması'nda öngörüldüğü üzere askeri unsurlardan arındırılması gerektiği bildirilerek Husilere anlaşmanın şartlarına uyma çağrısı yapılmıştı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Sözcü: Xinjiang'la İlgili Sözde Değerlendirme Raporu Tamamen Yasadışı ve Geçersiz Sözcü: Xinjiang'la İlgili Sözde Değerlendirme Raporu Tamamen Yasadışı ve Geçersiz Çin, BM'nin Sincan raporu nedeniyle ABD ve Batılı güçleri suçladı Çin, BM'nin Sincan raporu nedeniyle ABD ve Batılı güçleri suçladı
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:39 Kayseri'den sonra Gaziantep'te de AK Partili bir başkan polislere saldırdı
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:50 Yunan gazetesi yazdı! Türk İHA'larından duydukları rahatsızlık artıyor
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:53 İngiliz Başbakan Johnson'dan tepki toplayan tasarrufu önerisi: Eski su ısıtıcınızı yenisiyle değiştirin
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 7 kurşun sıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 21:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: BM, Yemen'deki Husilerin askeri geçit töreni düzenlemesinden endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement