BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden "ateşkesin uzatılması" çağrısı - Son Dakika
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BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden "ateşkesin uzatılması" çağrısı

05.10.2022 00:24
BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden "ateşkesin uzatılması" çağrısı

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 2 Ekim akşamı sona eren ateşkesin kazanımlarına işaret ederek ülkedeki çatışmanın taraflarına "ateşkesin uzatılması" çağrısı yaptı.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü David Grisley, 2 Ekim akşamı sona eren ateşkesin kazanımlarına işaret ederek ülkedeki çatışmanın taraflarına "ateşkesin uzatılması" çağrısı yaptı.

Yaptığı yazılı açıklamada "ateşkesin uzatılması ve genişletilmesi" çağrısında bulunan Grisley, "Yemen halkının barışa ihtiyacı var. Ateşkes olmazsa insani krizin etkileri sürecek. İnsanlar acı çekmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Grisley, ateşkesin insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda durumun iyileşmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, ateşkesin insanların hizmetlere erişimini artırdığını ve yerinden edilmiş kişilerin eskiden yaşadıkları bölgelere yakın yerlere geri dönmelerini teşvik ettiğini kaydetti.

BM yetkilisi Grisley, ateşkesle geçen son 6 ay boyunca Yemen'de iç göçün yüzde 76, çatışmalarda ölen veya yaralanan sivil sayısının da yüzde 54 azaldığına dikkati çekti.

Ateşkes süresince Yemen'e giren yakıt miktarının 2021'de kaydedilenlerin üç katından fazla olduğunu aktaran Grisley, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ticari uçuşların başladığını ve yaklaşık 26 bin 642 kişinin seyahat edebildiğini vurguladı.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.

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Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı Türkiye, ateşkesin sona erdiği Yemen'de tarafları barışçıl çözüm bulmaya çağırdı DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YEMEN'DEKİ ATEŞKESİN UZATILMAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü'nden 'ateşkesin uzatılması' çağrısı - Son Dakika

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