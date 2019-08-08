Son Dakika Haberleri: Yemen'deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
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Yemen'deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti

1 saat önce

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli kuvvetler ile hükümete bağlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli kuvvetler ile hükümete bağlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti. Yemen'de BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmada 8 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 5 kişinin Hizam el-Emni güçlerinden, diğer 3 kişinin ise meşru hükümete bağlı kuvvetlerden olduğu kaydedildi. BAE desteklediği Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik birliklerine, Aden'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na "yürüme "çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ise, BAE'nin destekli Hani bin Berik'i Aden'i kaosa sürüklemekle suçlamıştı.
(İHA)
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:45 Kaynak: İHA
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