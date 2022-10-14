Yemen'deki çatışmalar, milyonlarca çocuğu eğitimden yoksun bırakıyor (2) - Son Dakika
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Yemen'deki çatışmalar, milyonlarca çocuğu eğitimden yoksun bırakıyor (2)

14.10.2022 09:52

Yaklaşık sekiz yıllık silahlı çatışmanın ardından Yemen, eğitimde bir kriz yaşıyor.

Yaklaşık sekiz yıllık silahlı çatışmanın ardından Yemen, eğitimde bir kriz yaşıyor. UNICEF rakamlarına göre, iki milyondan fazla çocuk okula gitmiyor ve sayısız çocuğun eğitime erişim sorunu belirsiz bir şekilde büyüyor. Tüm ilk ve orta dereceli okulların yüzde 20'sinden fazlası ise kapalı durumda. Uzmanlar Yemen'in çatışma sonrası toparlanmasını desteklemede eğitimin önemi göz önüne alındığında, bu kayıp yılların çok geniş kapsamlı sonuçlarının olacağına dikkat çekiyor.

Taiz'de bir öğretmen ve kız öğrenciler, ağır hasarlı okullarının hemen karşısında, yolun ortasında doğaçlama bir sınıf oluşturdular. Çarpıcı sahne, eğitime erişmek için mücadele eden bir nesil Yemenli çocuğun acı gerçekliğini özetliyor. Çatışmanın doğrudan veya dolaylı bir sonucu olarak öğrenmelerinde aksama yaşayan çocukların sayısı artıyor.

Birçok öğrenci ve öğretmen okula giderken öldürüldü veya yaralandı. Maaş kısıntıları ise çok sayıda öğretmeni başka iş aramak zorunda bıraktı. Ayrıca çatışma tehlikesi ve ekonomik etkiler de binlerce aileyi, başta kız çocukları olmak üzere, çocuklarını okula göndermeyi bırakmaya zorluyor.

Taiz kentinden 17 yaşındaki Ahmet, önceki okulunun yakın mesafede olduğunu, okul değiştirmek zorunda kaldığından, şimdi yeni sınıfına ulaşmak için her gün bir buçuk saat yürümek zorunda olduğunu ifade ederken, "Bir keresinde sınıf arkadaşım okula giderken vurularak öldürüldü. Onunlaydım ve bu korkunçtu. Onun kanıyla kaplıydım. Ne yapacağımı bilmiyordum" diye konuştu.

Hudeyde'de yerinden edilmiş insanlar için kurulan bir kampta yaşayan 11 yaşındaki Afaf, "Babam bacağını ve kolunu kaybetti, artık çalışamıyor. Bu yüzden tüm kardeşlerim eğitimlerini bırakıp iş bulmak zorunda kaldı" dedi. Ailesinde okula giden tek kişi olan Afaf, "Sınıfa gidiyorum ama kamptaki okul öğretmenler için maaş ödeyemiyor, bu yüzden öğretmek için gönüllülere güveniyoruz" diyerek sözlerine devam etti.

Eğitim sırasında birçok güçlükle karşılaştıklarına işaret eden Marib'teki Al-Swaida kampı ilk okul öğretmeni, "Müfredatımız yok, yakınlarda öğretmenimiz de yok, bu çöl gibi bölgede kızgın güneşin altında her gün 5-6 km yürüyoruz" dedi.

Kayalık yollardan geçerek okula ulaşmasının 1 saat kadar sürdüğünü söyleyen Buseyne Yahya, Okula yürürken, sel sularının taşıdığı mayınlardan korunmak için farklı yollardan yürüdüklerini, bu yüzden iyi bilinen yolları seçtiklerini ifade ederek, eğitimini tamamlamak ve gelecekte üretken bir insan olmak istediğini vurguladı.

Uluslararası insani hukuk kuralları uyarınca çatışmanın tarafları, sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlü olmasına rağmen, uzayan çatışmalardan Yemen'deki okullar da nasibini aldı. Son sekiz yılda, her dört eğitim kurumundan en az biri yıkıldı, hasar gördü veya eğitim dışı amaçlarla kullanılıyor.

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Kaynak: AA

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