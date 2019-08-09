Son Dakika Haberleri: Yemen'deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü

1 saat önce

Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler ve hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü, System.String[]
Yemen'in Aden kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli güçler ve hükümete bağlı güçler arasında devam eden çatışmalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Yemen'in Aden kentinde BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında yaşanan çatışmalar üçüncü gününe girdi. Bugün de devam eden çatışmalarda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi. Çatışmalar esnasında ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı ifade edildi. Yemen'de BAE destekli Hizam el-Emni güçleri ile hükümete bağlı güçler arasında dün yaşanan çatışmada ise 8 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden 5 kişinin Hizam el-Emni güçlerinden, diğer 3 kişinin ise hükümete bağlı güçlerinden olduğu aktarılmıştı. Aden'deki çatışmalar BAE destekli Hizam el-Emni güçlerinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışması ile başlamıştı.
(İHA)
Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu
HDP, ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısına neden destek vermediğini açıkladı Muhabbet kuşunun, Recep Tayyip Erdoğan sevgisini görenler şaştı kaldı Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 19:32:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'deki çatışmalar sürüyor: 4 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]