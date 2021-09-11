Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi, BM'ye siyasi barış sürecinin her aşamasına dahil edilme çağrısı yaptı - Son Dakika

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), Birleşmiş Milletler'e (BM), Yemen'deki siyasi barış sürecinin her aşamasına kendilerini de ortak etme çağrısında bulundu.

GGK, BM Yemen Özel Temsilciliğine atanan ve resmen göreve başlayan İsveçli diplomat Hans Grundberg'in dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) brifing vermesi sonrası yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Yemen'de kalıcı barış, güneylileri yalnızca dinlemekle sağlanmaz. Güneylilerin, siyasi sürecin her aşamasına gerçek bir katılımının sağlanmasıyla olur." denildi.

BM'ye siyasi barış sürecinin her aşamasına güneylileri de ortak etme çağrısı yapılan açıklamada, güneyin siyasi süreçte temsil edilmesi ve barışın tesisi için BM iradesinin gerekli olduğu kaydedildi.

BM Yemen Özel Temsilciliğine atanan ve resmen göreve başlayan İsveçli diplomat Hans Grundberg, dün BMGK'de brifing vererek, Yemen halkının haklarını koruyan sürdürülebilir barış için çalışacağını belirtmişti.

BAE tarafından desteklenen GGK, uzun süredir geçici başkent Aden'i kontrol altında tutuyor.