Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz

19.03.2022 17:35
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi (GGK), Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ülkedeki tarafları diyalog için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi (GGK), Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) ülkedeki tarafları diyalog için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladı.

GGK'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Konsey, video konferans aracılığıyla olağanüstü toplandı.

Açıklamada, GGK'nin, herhangi bir ön koşul olmaksızın, başta güney halkının sorunu olmak üzere önemli konuları ele almak için ilgili tüm tarafların katılımıyla kapsamlı diyaloğa açık olduğu belirtildi.

KİK'in Yemen'de barışı destekleme, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalarının takdir edildiği açıklamada, bu kapsamda KİK'in tarafları diyalog için Riyad'da bir araya getirme girişiminden memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, devlet yönetiminde reform yapılmasının zorunlu olduğu, kötüleşen ekonomik durumu iyileştirmek ve yerel para biriminin çöküşünü durdurmak için çabaları birleştirmenin ve acil radikal çözümler bulmanın önemi vurgulandı.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı da (İİT) yaptığı açıklamada, girişimi memnuniyetle karşılayarak, Yemen'de akan kanın durması için taraflara müzakerelere katılım çağrısı yapmıştı.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Yemen: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz Yemen: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz Husiler, tarafsız bir ülkede olması şartıyla diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı Husiler, tarafsız bir ülkede olması şartıyla diyaloğu memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı

Körfez İşbirliği Konseyi, Suudi Arabistan, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: KİK'in diyalog girişimini memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika


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