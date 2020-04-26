Yemen'deki Güney Geçiş Konseyinden Aden'de kamu kurumlarını ele geçirdiği iddiası - Son Dakika

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) geçici başkent Aden'de hayati öneme sahip kamu kurumlarında kontrolü sağladığını öne sürüldü.

GGK'ye yakın "Alamanaa.net" sitesinin haberine göre, GGK'nin ülkenin güneyindeki özerklik ilanının ardından Konseye bağlı Fırtına Tugayları tarafından yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Fırtına Tugayları komutanı Evsan el-Anşeli'nin GGK güçlerinin Aden'deki banka, liman ve havalimanı gibi kamu kuruluşlarını ele geçirdiğini duyurduğu belirtildi.

GGK milisleriyle iş birliği yapma çağrısında bulunulan açıklamada, "Aden'de güvenliği ve istikrarı tehlikeye atarak kaos çıkarmaya çalışanlara fırsat verilmeyeceği" uyarısı yapıldı.

Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilanı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmişti.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sözde Geçiş Konseyinin, güneyin idaresi konusundaki ısrarına ilişkin ilanı, geçen ağustostaki silahlı isyanın devamından başka bir şey değildir." ifadesini kullanmıştı.

Hadrami, söz konusu ilanı, hükümetle konsey arasında, geçen kasımda imzalanan Riyad Anlaşması'ndan tamamen çekilme ve reddetme olarak kabul ettiğini belirtmişti.

Geçici başkent Aden'de tüm kontrol Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyinin elinde bulunuyor. Geçen ağustosta, hükümet kuvvetleri ile konseye bağlı milisler arasında yaşanan çatışmaların sonunda Yemen hükümeti, kentten kovulmak zorunda kalmıştı. Husilerin Sana'dan çıkarttığı Yemen hükümeti, ikinci kez Aden'den çıkmak zorunda kalırken, uzmanlar bu ikinci darbenin planlayıcısının Birleşik Arap Emirlikleri olduğu konusunda hemfikirler.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.