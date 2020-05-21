Yemen'deki hastanelerde artan ölümlere ilişkin Kovid-19 şüphesi - Son Dakika

Yemen'deki hastanelerde artan ölümlere ilişkin Kovid-19 şüphesi

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), tıbbi yetersizlik nedeniyle yeterli sayıda testin yapılamadığı Yemen'de yaklaşık 20 gün içinde geçici başkent Aden'de hayatını kaybeden 68 kişinin ölüm nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olabileceğini açıkladı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (MSF), tıbbi yetersizlik nedeniyle yeterli sayıda testin yapılamadığı Yemen'de yaklaşık 20 gün içinde geçici başkent Aden'de hayatını kaybeden 68 kişinin ölüm nedeninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olabileceğini açıkladı. MSF'den yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de MSF'nin gözetiminde bulunan Kovid-19 tedavi merkezinde, 30 Nisan - 17 Mayıs tarihlerinde kabul edilen 173 hastadan 68'i hayatını kaybetti. Durum gittikçe felakete dönüşüyor." ifadeleri kullanıldı. Yaşamını yitirenlerin Kovid-19 belirtileri taşıdığına işaret edilen açıklamada, ancak gerekli tıbbi malzemelerin yeterisizliği nedeniyle enfeksiyon belirtileri gösteren tüm hastalara Kovid-19 testi yapılamadığı dolayısıyla söz konusu kişilerin ölüm nedenlerinin doğrulanmasının da zor olduğu belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyinin (GGK) Aden'de sözde "özerklik" ilan etmesi sonrası hükümetle yaşanan gerginlikler nedeniyle kentte zaten kötü olan sağlık sistemi yeni birçok sorunla karşı karşıya bulunuyor. Aktivistler, Aden'deki yöneticilere Kovid-19 ile mücadele konusunu MSF ve Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bırakmaları çağrısı yapmıştı. Kovid-19 kaynaklı ölümler 33'e, vaka sayısı 197'ye yükseldi Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 33'e, vaka sayısının 197'ye yükseldiğini açıkladı. Söz konusu rakamlar sadece Yemen hükümetinin kontrolü altındaki bölgeleri kapsıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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