Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik

16.03.2022 20:27
Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hacce ilinde hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından 11 köyü kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hacce ilinde hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından 11 köyü kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilere bağlı silahlı güçlerin Hacce ilinin batısında hükümet güçlerine karşı iki yönlü askeri operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 26 kilometrekarelik alana sahip onlarca mevziinin yanı sıra 11 köyün kontrolünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmalarda hükümet güçlerinden ve Sudanlılardan oluşan toplam 200 kişinin öldüğü ve yaralandığı, çeşitli askeri araç ve teçhizatın ele geçirildiği ve imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hükümet güçlerini desteklemek için onlarca hava saldırısı düzenlediği ancak Husilere bağlı güçlerin ilerlemesini durduramadığı dile getirildi.

Yemen hükümetinden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, koalisyon güçleri, Marib ve Sada illerinde Husilere ait noktalara son 24 saatte 18 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda Husiler arasında ölü ve yaralılar olduğu, 11 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500
Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor Yemen'in Marib kentindeki iç göçmenler Husilere karşı koruma talep ediyor Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor Yemen Gazeteciler Sendikası: Husiler, tutuklu 3 gazeteciye işkence ediyor

Koalisyon, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika


Son Dakika
19:54 Survivor'da Sergen Yalçın sürprizi! Dominik Cumhuriyeti'nin yolunu tuttu
19:52 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın planının başarısız olduğunu belirtti: Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti
19:24 EPDK'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama: Tavan fiyat uygulama yetkimiz kanunen bulunmaktadır
19:15 Uluslararası Adalet Divanı'ndan önemli karar: Rusya, işgale son vermeli
19:11 16 yıl sonra hüsranla biten sezon! Cristiano Ronaldo kariyerinin en zor günlerini geçiriyor
18:56 ABD'den yeni hamle! Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım içeren bütçe tasarısını onayladı
18:25 Standart altının kilogramı 898 bin liraya geriledi
18:21 Barcelona için "İstanbul'a hoş geldiniz" paylaşımı yapıldı! Sarı-kırmızılı taraftar sosyal medyada beğeni yağdırdı
18:02 Japonya'da 7,3 şiddetinde deprem meydana geldi! Yetkililer tsunamiye karşı vatandaşları uyardı
17:58 Duş aldığı esnada göğüsleri patlayan film yıldızı Sophie Anderson, ameliyata alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 20:34:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement