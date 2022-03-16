Yemen'deki Husiler: 11 köyün kontrolünü ele geçirdik - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin batısındaki Hacce ilinde hükümet güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından 11 köyü kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilere bağlı silahlı güçlerin Hacce ilinin batısında hükümet güçlerine karşı iki yönlü askeri operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda 26 kilometrekarelik alana sahip onlarca mevziinin yanı sıra 11 köyün kontrolünün ele geçirildiği aktarılan açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmalarda hükümet güçlerinden ve Sudanlılardan oluşan toplam 200 kişinin öldüğü ve yaralandığı, çeşitli askeri araç ve teçhizatın ele geçirildiği ve imha edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının hükümet güçlerini desteklemek için onlarca hava saldırısı düzenlediği ancak Husilere bağlı güçlerin ilerlemesini durduramadığı dile getirildi.

Yemen hükümetinden ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, koalisyon güçleri, Marib ve Sada illerinde Husilere ait noktalara son 24 saatte 18 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırılarda Husiler arasında ölü ve yaralılar olduğu, 11 askeri aracın da kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.