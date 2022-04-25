Yemen'deki Husiler, 3 aydır alıkoydukları BAE'ye ait geminin mürettebatını serbest bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler, 3 aydır alıkoydukları BAE'ye ait geminin mürettebatını serbest bıraktı

25.04.2022 23:53
Yemen'deki Husiler, 3 aydır alıkoydukları BAE'ye ait geminin mürettebatını serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, 3 ay önce alıkoydukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait yük gemisinin mürettebatını serbest bıraktıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, 3 ay önce alıkoydukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait yük gemisinin mürettebatını serbest bıraktıklarını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Abdusselam, "Yemen kara sularına yasa dışı yollarla giren BAE'ye ait Ravabi adlı geminin mürettebatının Umman'ın yürüttüğü çabalar sonucu salıverildiğini" belirtti.

"Şüpheli faaliyetleri sebebiyle bir İngiltere vatandaşının gözaltına alındığını" ifade eden Abdusselam, söz konusu kişinin nerede alıkonulduğuna dair bilgi vermedi.

Konuyla ilgili BAE ve Umman, henüz açıklama yapmadı.

Husilerin BAE gemisine el koyması

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu ise İran destekli Husileri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

YORUMLAR
500
Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor Umman, Husilerin alıkoydukları yabancı uyruklu 14 kişiyi serbest bıraktığını açıkladı Umman, Husilerin alıkoydukları yabancı uyruklu 14 kişiyi serbest bıraktığını açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri, Twitter, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, 3 aydır alıkoydukları BAE'ye ait geminin mürettebatını serbest bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
23:19 Gerçek bir gol makinesi! Kasımpaşa'nın yıldızı Muleka, tarihe geçti
23:05 27 Nisan'a ertelenen Bilim Kurulu toplantısı 26 Nisan'da yapılacak!
23:04 Taraftarı önünde 3-0 kaybeden Beşiktaş'ın futbolcuları maç sonu kulübede gözyaşlarına hakim olamadı!
22:51 Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-0 yenildi!
22:48 Akaryakıt fiyatlarına sinirlenen sunucu Ekrem Açıkel, canlı yayında tepki gösterdi: 1 litrede 90 kuruş kazıklanıyorum
22:21 Sultanlar Ligi'nde final karşılaşması Vakıfbank-Fenerbahçe arasında olacak!
22:11 Elon Musk 44 milyar dolar ödeyerek Twitter'ı satın aldı!
22:01 Eski başkan Trump, mahkeme celbine uymadığı sürece günde 10 bin dolar ceza ödeyecek
22:01 Fransız devinden şaşırtan hamle! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Doğukan'ı istiyorlar
21:59 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Osman Kavala kararına ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 00:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, 3 aydır alıkoydukları BAE'ye ait geminin mürettebatını serbest bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement