Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı

6 saat önce

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde alıkoyduğu 36 kişiyi serbest bıraktı.

Yemen'deki Husiler, 36 kişiyi serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki El-Cevf ilinde alıkoyduğu 36 kişiyi serbest bıraktı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, Cevf ilinde tutulan 36 kişi, Yüksek Siyasi Konseyin (Husilere ait yürütme organı) talimatıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılanların kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, geçen hafta Cevf ilinin merkezi El-Hazm kentini ele geçirdiğini duyurmuştu. Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.

Eritre makamları, 38 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktı

Husiler, Eritre makamlarınca tutulan 38 Yemenli balıkçının da serbest bırakıldığını bildirdi.

Yerel medya organlarının Husilere ait sözde Balıkçılık Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, serbest bırakılan Yemenli balıkçılar, daha önce Kızıldeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı bazı birlikler tarafından gözaltına alındı. Şiddet uygulanan balıkçıların tekneleriyle ekipmanlarına el konuldu.

Eritre ve BAE tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:42 Kaynak: AA
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