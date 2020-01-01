Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı - Son Dakika Dünya

Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı

6 saat önce

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu

Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı, System.String[]

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husilerle hükümet güçleri arasında yapılan "esir takası" kapsamında bugün serbest bırakılan Suudi Arabistanlılar ülkelerine ulaştı.

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Suudi Arabistan, Hükümet, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:07 
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