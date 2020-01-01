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Yemen'deki Husiler 6 Suudi Arabistanlı esiri serbest bıraktı
6 saat önce
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan "esir takası anlaşması" çerçevesinde serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 6 kişinin ülkeye döndüğünü duyurdu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Husilerle hükümet güçleri arasında yapılan "esir takası" kapsamında bugün serbest bırakılan Suudi Arabistanlılar ülkelerine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:07
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