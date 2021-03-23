Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait İHA düşürdüklerini iddia etti - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin orta kesiminde yer alan Marib kentinde ABD'ye ait bir İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından açıklamada, Marib kentinde uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Seri, söz konusu İHA'nın "istihbarat, gözlem ve keşif görevleri" için kullanılan MQ-9 tipi olduğunu öne sürdü.

ABD'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na İHA saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.