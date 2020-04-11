Yemen'deki Husiler

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir casus uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilere ait SABA haber ajansının ismini vermediği bir askeri kaynağa dayandırdığı haberde, kendilerine ait "hava savunma kuvvetlerinin" Sada iline bağlı Razih ilçesinde koalisyon güçlerine ait bir casus uçağı düşürdüğünü iddia etti.

Söz konusu uçağın bölgede casusluk faaliyeti yürüttüğü sırada düşürüldüğü aktarılan haberde, konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etmişti.

Husilerden ise koalisyon güçlerinin bu girişimine yönelik bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.