Yemen'deki Husiler, BM Dünya Gıda Programını ülkeye bozulmuş gıda göndermekle suçladı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programının (WFP) yaklaşık 1800 ton bozulmuş gıda gönderdiğini açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Husilerin sözde Tarım Bakanlığından Tarım Koruma Müdürü Hilal Ceşari WFP'yi bozulmuş gıda göndermekle suçladı.

Ceşari, "Hudeyde Limanı'na ulaşan WFP'ye ait gıda yardımı içerisinde 1768 ton sarı bezelyenin kurtlandığının tespit edildiğini" açıkladı.

WFP'nin Yemen'e insani yardım kapsamında söz konusu sevkiyatı yaptığını belirten Ceşari, nakliyatla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını aktardı.

Ceşari, "Bu tarz sevkiyatlar, ülkeye zararlı böcek ve bitkilerin girmesinin önemli bir nedenidir." diyerek bu nedenle toplum sağlığının ciddi bir şekilde etkilenebileceği uyarısında bulundu.

WFP'den iddialara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.