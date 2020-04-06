Yemen'deki Husiler BM'nin iki aşamalı esir takası önerisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler BM'nin iki aşamalı esir takası önerisini kabul etti - Son Dakika

Yemen'deki Husiler BM'nin iki aşamalı esir takası önerisini kabul etti

28 dakika önce

Yemen'deki Husiler, hükümetle yapılacak esir takası konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu iki aşamalı öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

Yemen'deki Husiler BM'nin iki aşamalı esir takası önerisini kabul etti, System.String[]

Yemen'deki Husiler, hükümetle yapılacak esir takası konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) sunduğu iki aşamalı öneriyi kabul ettiklerini duyurdu.

İran destekli Husilere ait SABA ajansının haberine göre, Husilere bağlı Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, "Yemen hükümeti ile esir takası konusunda şubat ayının ortalarında Ürdün'de varılan anlaşmanın uygulanması noktasında bazı aksaklıklar yaşanmasının ardından BM yetkilileri, anlaşmanın iki aşamada uygulanmasını önerdi." dedi.

BM önerisinin, ilk aşamada iki taraftan 1030 esirin, ikinci aşamada ise kalan 390 esirin takas edilmesini kapsadığını aktaran Murtaza, "Bu öneriyi kabul ettik ve kabul ettiğimizi de bildirdik. Diğer tarafın yanıtını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yemen hükümeti, dün yaptığı açıklamada, "herkese karşı herkes" ilkesine uygun şekilde, İran destekli Husilerle esir takası sürecinin başlatılmasına hazır olduklarını yinelemişti.

Aden'de tutukluların serbest bırakılması için gösteri düzenlendi

Öte yandan ülkenin geçici başkenti Aden'de "anneler" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle tutukluların serbest bırakılması için eylem yaptı.

Çoğu tutuklu annesi olan onlarca gösterici, Aden'in Biriga ilçesinde bulunan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait merkezin önünde bir araya geldi.

Kaçırılan Yemenlilerin Anneleri Birliği de Twitter üzerinden yayımladığı açıklamada, Biriga'daki Biir Ahmed Cezaevi'nde kaçırılan 40 kişi ile tutuklu 42 kişinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede koronavirüs vakası görülmesi halinde cezaevindeki bu kişilerin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya geleceği vurgulandı.

Birlik ayrıca Yemen hükümetini, Yüksek Yargı Konseyini ve Başsavcılığı "Aden'deki tutukluları serbest bırakmaya ve BM'nin bu konudaki çağrısına yanıt vermeye" çağırdı.

Söz konusu cezaevi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri tarafından yönetiliyor.

BM'nin çağrısı ve Ürdün görüşmeleri

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith, 20 Mart'ta, Kovid-19 tehdidi nedeniyle ülkede çatışan taraflara "esirlerin serbest bırakılması konusunda hızlı davranmaları" çağrısında bulunmuştu.

Yemen'de şu ana kadar herhangi bir koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde 10 Şubat'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da üçüncü defa bir araya gelmişti.

Ürdün, Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi toplantılarından ilkine Ocak 2019'da, ikincisine Şubat 2019'da ev sahipliği yapmıştı.

BM himayesinde, İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin; ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Ürdün, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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