Yemen'deki Husiler BM'yi "Safir tankeri anlaşması"nı ihlal etmekle suçladı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler'i (BM) Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve sızıntı ihtimali taşıyan Safir petrol tankeri konusunda daha önce mutabık kalınan anlaşmayı ihlal etmekle suçladı.

Husilere bağlı Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Safir tankeri konusunda daha önce mutabık kalınan anlaşmanın BM tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Açıklamasında söz konusu ihlalin içeriğine ilişkin detay vermeyen El-Husi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinin kendilerinden görüşlerini yazılı olarak iletmelerini istediğini ancak bu konudaki sorumluluğun onlara ait olduğunu kaydetti.

Husi yetkili, neticesiz bir tartışmayı devam ettirmek istemediklerini, bu konuda saldırılara karışmamış uluslararası üçüncü bir tarafın müdahalesini talep ettiklerini ifade etti.

BM'den ise henüz Husilerin suçlamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BM'nin "Safir tankerinde inceleme" açıklaması

BM'den 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, Yemen'de çatışmaların başlamasının ardından Hudeyde'deki Ras İsa Limanı'nda demirleyen ve 1 milyon varili aşkın ham petrol içeren Safir tankerinin incelenmesi konusunda Husilerden olumlu yanıt alındığı belirtilmişti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, teknik ekibin en kısa zamanda tankerin durumunu değerlendirmek ve ilk onarımlarını yapmak için çalıştığını belirtmişti.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da bir hafta önce yaptığı açıklamada, BM teknik uzmanlarından oluşan ekibin, bölgede çevresel bir felaketi önlemek için birkaç hafta içinde Safir tankerine ulaşacağı bilgisini paylaşmıştı.

Safir tankerinde sızıntı durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketi yaşanabilir

Uzun yıllardır Ras İsa Limanı'nda demirli bulunan ve içerdiği petrolün sızma tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, ülkede çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

Hudeyde'nin denetimi ellerinde bulunan Husiler, petrolün satışını ve gelirin hükümet ile aralarında bölüşülmesini şart koşarken, Yemen hükümeti ise buna şiddetle karşı çıkıyor.

Yemen hükümetinden 26 Mayıs'ta yapılan açıklamada, tankerde sızıntı ya da herhangi bir patlama olması durumunda dünya tarihinin en büyük çevre felaketinin yaşanacağı uyarısında bulunulmuştu.

Yaklaşık 5 yıldır demirli bulunan tankere bakım yapılamamasından Husileri sorumlu tutan hükümet, bu durum nedeniyle Hudeyde'deki 3 milyon kişinin zehirli gazlardan etkilenmesi dahil Yemen'i bekleyen pek çok tehlike olduğunu ifade etmişti.

Hükümet, BM teknik ekiplerinin tankerde hasar tespit ve periyodik bakım çalışmalarına başlaması için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapmıştı.

Yemen hükümeti ayrıca Husileri Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için BM ekibine izin vermemekle suçlamıştı.

Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Söz konusu liman, ülkede ham petrol ihraç edilen üç limandan biri olarak biliniyor ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynuyor.