Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor

04.05.2022 19:09
Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, esirler dosyasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ile yürütülen müzakerelerin çok yavaş ilerlediğini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, esirler dosyasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) ile yürütülen müzakerelerin çok yavaş ilerlediğini açıkladı.

Husilere bağlı E-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Murtaza, "İnsani dosyanın çözümüne yönelik birçok teklif sunmamıza rağmen, BM ile esirlerle ilgili yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor." ifadesini kullandı.

Komite Başkanı Murtaza, BM gözetiminde imzalanan esir takası anlaşmasının uygulanmasındaki gecikmenin, hükümetin esir listelerini sunmada oyalanmasından kaynaklandığını savundu.

Murtaza ayrıca, çatışmanın başladığı 2015'ten bu yana Husilerden 5 bin esirin serbest bırakıldığını dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

YORUMLAR
500
Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz Yemen Başkanlık Konseyi: Ateşkesin kalıcı hale gelmesini destekliyoruz Yemen'deki Husiler, kontrollerindeki bölgelerde gaz krizi yaşanabileceğini duyurdu Yemen'deki Husiler, kontrollerindeki bölgelerde gaz krizi yaşanabileceğini duyurdu

Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor - Son Dakika


Son Dakika
19:04 Anne karnındaki bebeğin ultrason görüntüsü, ilk kez görenleri ürküttü! Kalbi olan bakmasın
18:41 Türkiye'de haberleriyle bir döneme damga vurmuştu! İşte Bay Kubidik'in son hali
18:36 Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olabilir mi? Avukatı yanıtladı
18:10 Fenerbahçe Beko'nun Dimitris Itoudis ile anlaştığı iddia edildi
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 19:17:44. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler: Esirlere ilişkin BM ile yürütülen müzakereler çok yavaş ilerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement