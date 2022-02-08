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Yemen'deki Husiler Hacce'ye 3 füzeyle saldırı düzenledi - Son Dakika

Yemen'deki Husiler Hacce'ye 3 füzeyle saldırı düzenledi

08.02.2022 19:32
Yemen'deki Husiler Hacce'ye 3 füzeyle saldırı düzenledi

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Hacce iline 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu, İran destekli Husilerin Hacce iline 3 balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Arap koalisyonundan aktardığı yazılı açıklamada, Husilerin Yemen'in kuzeybatısındaki Hacce iline gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Husilerin Hacce ilinde 3 balistik füzeyle sivillere yönelik saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, tehdidin Husilerin kontrolündeki başkent Sana'dan kaynaklandığı ve başkentteki silah depolarına yönelik operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Öte yandan Arap koalisyonundan yapılan bir diğer açıklamada ise Hacce ilinde son 24 saatte Husilere karşı 15 hava saldırısı düzenlendiği ve 8 askeri aracın imha edildiği bildirildi.

Hacce'deki stratejik nokta

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, Hacce iline bağlı Harad şehrinin yakında Husilerin elinden alınacağını duyurmuştu.

Hacce ilinin kuzeyinde yer alan Husilerin kontrolündeki Harad, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki kara bağlantısının sağlandığı stratejik bir geçiş noktasında bulunuyor.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın, 2022'nin ilk günlerine kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu ifade ediliyor.

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Suudi Arabistan, Saldırı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler Hacce'ye 3 füzeyle saldırı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler Hacce'ye 3 füzeyle saldırı düzenledi - Son Dakika
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