Yemen'deki Husiler: Halk en kötü akaryakıt krizini yaşıyor - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, kendi kontrollerindeki bölgede yaşayan halkın en kötü yakıt krizini yaşadığını duyurdu.

Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ammar el-Edrai, yakıt krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Edrai, açıklamasında, "Yemen halkı en kötü yakıt krizini yaşıyor." ifadesini kullandı.

Genel Müdür Edrai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Cizan kıyılarında 7 yakıt gemisini alıkoymaya devam ettiği bir dönemde hizmet, sanayi, ticaret ve sağlık sektörlerinin tamamının çalışma güçlerinin çöküşüne tanık olduklarını ifade etti.

Yemen hükümeti dün, "insani nedenlerden dolayı" bazı petrol gemilerinin Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na girmesine izin verildiğini duyurmuştu.

Yemen hükümeti, Hudeyde Limanı'na giren gemilerin tüm gelirlerinin Husilerin kontrolü altında olmayan bir banka hesabına yatırılmasını ve Yemen'deki memurların maaşını ödemede kullanılmasını şart koşarken, Husiler bunu yapmayı reddediyor ve bu da yakıt krizinin devam etmesine neden oluyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.