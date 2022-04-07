Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) hastaların Sana Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye edilmesi için bir sağlık hava köprüsü kurması çağrısında bulundu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Yüksek Tıp Komitesi Başkanı Mutahhar ed-Derviş, Komitenin listelerinde yer alan 30 bin tahliye edilecek hasta bulunduğunu belirtti.

Derviş, Husilerin kontrolündeki illerde bulunan sağlık merkezlerine de kayıtlı binlerce hastanın bulunduğunu kaydetti.

Çok sayıda hastanın seyahat ve tedavi masraflarını karşılayamadığını aktaran Derviş, DSÖ'ye ülkede varılan ateşkesin olumlu atmosferinden de yararlanarak sağlık köprüsünü canlandırma çağırısı yaptı.

Başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı uçuş yasağı daha önce de birkaç kez kaldırılmış, DSÖ'nün koordinasyonuyla kurulan sağlık köprüsüyle Ürdün'e iki hasta kafilesi nakledilmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.