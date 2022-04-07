Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı

07.04.2022 00:54
Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) hastaların Sana Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye edilmesi için bir sağlık hava köprüsü kurması çağrısında bulundu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) hastaların Sana Uluslararası Havalimanı'ndan tahliye edilmesi için bir sağlık hava köprüsü kurması çağrısında bulundu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Yüksek Tıp Komitesi Başkanı Mutahhar ed-Derviş, Komitenin listelerinde yer alan 30 bin tahliye edilecek hasta bulunduğunu belirtti.

Derviş, Husilerin kontrolündeki illerde bulunan sağlık merkezlerine de kayıtlı binlerce hastanın bulunduğunu kaydetti.

Çok sayıda hastanın seyahat ve tedavi masraflarını karşılayamadığını aktaran Derviş, DSÖ'ye ülkede varılan ateşkesin olumlu atmosferinden de yararlanarak sağlık köprüsünü canlandırma çağırısı yaptı.

Başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı uçuş yasağı daha önce de birkaç kez kaldırılmış, DSÖ'nün koordinasyonuyla kurulan sağlık köprüsüyle Ürdün'e iki hasta kafilesi nakledilmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLAR
500
KİK, Dünya Bankası ile Yemen'deki projelere finansman sağlanmasını görüştü KİK, Dünya Bankası ile Yemen'deki projelere finansman sağlanmasını görüştü Yemen'de ateşkes ihlallerine karşı bir mekanizma oluşturulacak Yemen'de ateşkes ihlallerine karşı bir mekanizma oluşturulacak

Dünya Sağlık Örgütü, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
00:29 Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Meğerse fotoğraftakiler öğretmen değilmiş
00:15 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya, Ukrayna'nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlanıyor
00:05 Bayern Münih, deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup oldu!
23:59 Yol üzerinde rastladıkları evde morg gören gençler dehşete kapıldı
23:50 10 gün önce evlenmişlerdi! Talihsiz kadının eski eşi Fesli çiftine, maket bıçağıyla saldırdı
23:34 Benzema, 25 dakikada Chelsea'yi sahaya çıktığına pişman etti!
22:53 "Yavaş mı, Erdoğan mı?" diye sorulan anketten yüzde 43'le Mansur Yavaş çıktı
22:50 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Lig değiştiren takıma Ruslar servet yağdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 01:02:24. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, hastaların tahliyesi için DSÖ'yü sağlık köprüsü kurmaya çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement