Yemen'deki Husiler hükümet güçlerinden 40 kişiyi salıverdi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler hükümet güçlerinden 40 kişiyi salıverdi

09.04.2022 22:03
Yemen'deki Husiler hükümet güçlerinden 40 kişiyi salıverdi

Yemen'de İran destekli Husiler, daha önce esir aldıkları hükümet güçlerinden 40 kişiyi serbest bıraktı.

Yemen'de İran destekli Husiler, daha önce esir aldıkları hükümet güçlerinden 40 kişiyi serbest bıraktı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi tarafından alınan serbest bırakma kararı örgüte bağlı SABA ajansında yer alan haberle duyuruldu.

Örgütün daha önce çeşitli bölgelerdeki kontrol noktalarında esir aldığı hükümet güçlerinden 40 kişinin Sana'da salıverildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken hükümet tarafından da açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

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Birleşmiş Milletler, Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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