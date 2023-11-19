 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yemen'deki Husiler İsrailli Şirketin Ortak Olduğu Gemiyi Ele Geçirdi - Son Dakika

Yemen'deki Husiler İsrailli Şirketin Ortak Olduğu Gemiyi Ele Geçirdi

Yemen'deki İran destekli Husilerin, İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtiliyor. İsrail'in Walla gazetesine konuşan bir İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin bulunduğunu doğruladı. Husilerin ele geçirdiği 'Galaxy Leader' isimli gemide ise İsrailli bir vatandaşın bulunmadığı ifade edildi. Husiler daha önce yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemilere yönelik tehditlerde bulunmuştu.

Yemen\'deki Husiler İsrailli Şirketin Ortak Olduğu Gemiyi Ele Geçirdi
19.11.2023 17:17

Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrailli bir şirketin ortağı olduğu gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiği belirtildi.
İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.
Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader" isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.
Yemen'deki Husiler bu sabah yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Yemen, İran, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler İsrailli Şirketin Ortak Olduğu Gemiyi Ele Geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Beşiktaş, özel maçta Sakaryaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yendi
16:46 Almanya-Türkiye maçına damga vuran bu görüntünün kim olduğu sonunda ortaya çıktı
16:19 Miss Universe 2023 yarışmasını Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios kazandı
16:16 Yağış ve fırtına şehri vurdu: Deniz taştı, evleri su bastı
15:55 Türk Bayraklı gemiyle irtibat kurulamıyor! Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
15:39 İstanbul Valisi Gül: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek
15:11 Türk futbolunda skandal olay! 23 yllık kale direklerinin ölçüsü yanlış çıktı
15:02 17 yıl sonra bir ilk! Kasım ayında bastıran kar yağışı İstanbul'u beyaz örtüyle kapladı
14:40 Ölümüyle yasa boğan Metin Uca dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
14:37 Kaybetmeleri işlerine geliyordu! Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği Hollanda-İrlanda maçı oynandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2023 17:23:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler İsrailli Şirketin Ortak Olduğu Gemiyi Ele Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement