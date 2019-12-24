Yemen'deki Husiler kaçırdıkları 23 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler kaçırdıkları 23 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler kaçırdıkları 23 kişiyi serbest bıraktı

6 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husiler, kaçırdıkları 23 kişiyi başkent Sana'da serbest bıraktıklarını açıkladı.

Yemen'deki Husiler kaçırdıkları 23 kişiyi serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, kaçırdıkları 23 kişiyi başkent Sana'da serbest bıraktıklarını açıkladı.

Husilere ait El-Mesire kanalının haberinde, "Sana'daki güvenlik birimleri, düşman cephesine (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet birlikleri) katılmak için yola çıkan ve alıkonulan 23 kişiyi serbest bıraktı." ifadesine yer verildi.

Koalisyon güçlerinden ya da Yemen hükümetinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler, zaman zaman koalisyon güçlerini destekledikleri gerekçesiyle kaçırdıkları bazı kişileri serbest bıraktıklarını açıklıyor.

Yemen hükümetinin ve insan hakları örgütlerinin raporlarında, Husilerin, aralarında siyasiler, hukukçular ve gazetecilerin de bulunduğu binlece kişiyi koalisyon güçlerini destekledikleri suçlamasıyla kaçırdığı belirtiliyor, Husiler ise bu suçlamayı reddediyor.

Yemen'deki Kaçırılanların Anneleri Birliği tarafından 17 Aralık'ta yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin, Stockholm Anlaşması'nın imzalandığı 13 Aralık 2018'den bu yana 1222 sivili kaçırdığı bildirilmişti.

Açıklamada, Husilerin kaçırdığı siviller arasında 11 kadın bulunduğu, 104 kişinin şiddetli işkenceye maruz kaldığı, sağlık hizmetlerinden yoksun bırakıldığı ve bu nedenle 24 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:20 Kaynak: AA
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