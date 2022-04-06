Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti

06.04.2022 18:17
Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümete destek veren Arap koalisyon güçlerini, yürürlükteki ateşkese rağmen bir petrol gemisine el koymakla suçladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümete destek veren Arap koalisyon güçlerini, yürürlükteki ateşkese rağmen bir petrol gemisine el koymakla suçladı.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan haberde, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi Sözcüsü İsam el-Mutevekkil'in yazılı açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi ihlal ederek, petrol yüklü bir gemiye el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, geminin, BM'den giriş izni almasına ve aranmasına rağmen alıkonulduğuna işaret edildi.

Koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu, dün, Husilerin, BM tarafından ilan edilen iki aylık ateşkesi 130 defa ihlal ettiğini bildirmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.

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Birleşmiş Milletler, Koalisyon, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri bir petrol gemisine el koyarak ateşkesi ihlal etti - Son Dakika


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