Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçleri Sana, Hudeyde ve Amran'a 11 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, başkent Sana, Hudeyde ve Amran'a 11 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri, başkentteki Sana Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra El-Hafa, Senhan ve Nahda semtleri ile Hudeyde'deki Es-Salif Limanı ve Amran'a bağlı Hamr semtindeki bir çiftliği hedef aldı.

Koalisyon güçlerinin, 6 yılı aşkın süredir Husilerin kontrolünde bulunan Sana'ya 8, Amran'a 2, Hudeyde'ye bir hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, söz konusu saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonu, ismi açıklanmayan Yemenli kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon güçlerinin Sana, Hudeyde ve Amran'da balistik füze sahaları ile üretim merkezlerine ağır saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.