Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini Beyda ilinde 5 sivili öldürmekle suçladı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, El-Beyda ilinde 5 sivili öldürmekle suçladı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, koalisyon güçlerinin Beyda iline bağlı Redman ilçesine düzenlediği 4 hava saldırısı sonucu 5 sivilin öldüğü, bazılarının yaralandığı ve 4 aracın tahrip edildiği belirtildi.

- Ebyen'de çatışmalar devam ediyor

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, kapsamlı ateşkes için Yemen'in güneyindeki Ebyen'e gönderdiği gözlemcilere rağmen kentte ateşkes sağlanamadı, çatışmalar sürüyor.

Güney Geçiş Konseyi (GGK) Sözcüsü Muhammed en-Nakib, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen'deki GGK hedeflerine saldırdığını iddia etti.

Nakib, çıkan çatışmalar sonucu hükümet güçlerinin kayıplar verdiğini ileri sürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün, Yemen'in güneyindeki Ebyen'e kapsamlı ateşkes için gözlemciler göndermişti.

Koalisyon güçleri ayrıca, Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek verdiği Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ateşkese bağlı kalacağını ve Riyad Anlaşması'nın uygulanacağını duyurmuştu.