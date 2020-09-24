Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçluyor - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçluyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçladı.

Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçluyor, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçladı.

Ülkedeki sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mütevekkil, Husilere ait el-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin eylemlerinin ilk hedefinin sağlık ve tedavi sektörü olduğunu belirtti.

Mütevekkil, bunu haksız şekilde abluka uygulayarak, Uluslararası Sana Havaalimanı'nı kapatarak ve özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların girişini engelleyerek gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yerel üretim kapsamında üniversite ve sağlık bakanlığı düzeyinde başlayan ilaç geliştirmedeki bilimsel araştırmaların hızının artırılması çağrısında bulunan Mütevekkil, yerli üretimin ihtiyacın yüzde 10'unu bile karşılamadığını, ihtiyacın yüzde 90'ının dışarıdan tedarik edildiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Ancak koalisyon güçleri daha önce yaptığı açıklamada, Yemenlilere yardım etme, insani ve sağlık yardımı sunma konusunda istekli olduğunu vurgulamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ülkedeki çatışmalarda 12 bini sivil, 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, koalisyon güçlerini ilaçların ülkeye girişini engellemekle suçluyor - Son Dakika

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