Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde'ye ulaştı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 200 gün boyunca alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı.

Husilere ait "Yemen" televizyon kanalının haberine göre, açıklamayı Yemen Petrol Şirketi Genel Müdürü Ammar el-Edrai yaptı.

Edrai, "Koalisyon güçleri tarafından 200 gündür alıkonulan Damas gemisi Hudeyde Limanı'na ulaştı." dedi.

Geminin 24 bin 491 ton dizel taşıdığını belirten Edrai, daha fazla bilgi vermedi.

Koalisyon güçleri ise olaya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

Geminin serbest bırakılması taraflar arasında yapılan esir takasının ardından gerçekleşti.

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası anlaşması kapsamında iki günde 1061 kişi serbest bırakılırken, Husiler 15 Suudi Arabistanlı ve 4 Sudanlı esiri serbest bıraktı.

Yemen'deki Husilerin sözde Petrol Bakanı Ahmed Abdullah Daris, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, aylardır tırmanan petrol krizinin yansımaları nedeniyle "çok kötü bir aşamaya" girildiğini ifade etmişti.

Daris, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yakıt yüklü 17 gemiyi alıkoymaya devam ettiği ifade etmişti.