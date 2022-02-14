Yemen'deki Husiler: Koalisyon güçlerinin saldırısı sonucu uluslararası iletişim kesildi - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'daki telekomünikasyon şirketini hedef alması sonucu ülke genelinde uluslararası iletişimin kesildiğini bildirdi.

Husilerin sözde İletişim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Arap koalisyon güçlerinin Sana'daki Yemen Uluslararası Haberleşme Şirketine hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırı sonucu tüm teknik teçhizatın ve binanın zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, uluslararası iletişim hizmetlerinin de kesintiye uğradığı ifade edildi.

Husiler, hükümetin kontrolü altındaki bölgeler dahil olmak üzere ülkenin genelinde internet ve iletişim hizmetlerini kontrol ediyor.

Arap koalisyonu: İHA sistemlerinin bulunduğu bina vuruldu

Arap koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada ise Sana'da bulunan İletişim Bakanlığının "düşmanca amaçlarla kullanılması" nedeniyle hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, Husilerin insansız hava araçları (İHA) sistemlerinin yer aldığı binaya hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.