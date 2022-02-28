Yemen'deki Husiler kontrol noktalarında "gasp, alıkoyma" gibi insan hakları ihlalleri işliyor - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler kontrol noktalarında "gasp, alıkoyma" gibi insan hakları ihlalleri işliyor

28.02.2022 20:49
Yemen'deki Husiler kontrol noktalarında "gasp, alıkoyma" gibi insan hakları ihlalleri işliyor

Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 yıldır kontrol ettiği 38 noktada "alıkoyma, gasp ve cinsel saldırı" gibi çeşitli insan hakları ihlalinin tespit edildiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 7 yıldır kontrol ettiği 38 noktada "alıkoyma, gasp ve cinsel saldırı" gibi çeşitli insan hakları ihlalinin tespit edildiği bildirildi.

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM) tarafından yayımlanan "Korku Bariyerleri" başlıklı raporda, Husilerin Yemen'in 7 ilinde bulunan kontrol noktalarına ilişkin bilgi verildi.

Husi milislerin, Yemen'in Sana, Taiz, Marib, Beyda, Sada, İb ve Hudeyde illerinde 38 kontrol noktası kurduğu belirtilen raporda, "Serbest dolaşım ve seyahat özgürlüğü kısıtlanan vatandaşlar, özel hapishanelerde tutuluyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Ocak 2015'ten Aralık 2021'e kadar Husi milislerin kontrol noktalarında eğitimciler, iş insanları, devlet memurları, basın mensupları başta olmak üzere birçok meslek grubuna yönelik insan hakları ihlali yaptığı kaydedildi.

Kontrol noktalarında insan hakları ihlaline uğrayanların 15'inin işkenceye maruz kaldığı, 7'sinin kaçırıldığı, 9'unun yargısız infaz edildiği, 10'unun gasbedildiği, 9'unun alıkonulduğu ve 2'sinin cinsel saldırıya uğradığı aktarılan raporda, hak ihlallerinin 6'sının kadın ve çocuklara yapıldığı ifade edildi.

Raporda Husilere, "hareket ve geçiş özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaları durdurma ve uluslararası insan haklarının gereklerine uyma" çağrısı yapıldı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husi milisler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 233 bin kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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İnsan Hakları, Saldırı, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler kontrol noktalarında 'gasp, alıkoyma' gibi insan hakları ihlalleri işliyor - Son Dakika


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