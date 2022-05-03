Yemen'deki Husiler, kontrollerindeki bölgelerde gaz krizi yaşanabileceğini duyurdu - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolleri altındaki bölgelerde, evlerde kullanılan gaz konusunda sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında, gaz şirketi sözcüsü Ali Misar'ın açıklamalarına yer verildi.

Misar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ateşkese rağmen 27 Nisan'dan bu yana 8 bin 258 ton gaz taşıyan bir gemiyi alıkoyduğunu savundu.

Geminin alıkonulmaya devam etmesi halinde gaz arzında darboğaza girilebileceği ve halkın sıkıntılarının artabileceği uyarısında bulunan Misar, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Koalisyon güçlerinden ise söz konusu suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.