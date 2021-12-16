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Yemen'deki Husiler: Marib'de ABD yapımı bir İHA'yı düşürdük - Son Dakika

Yemen'deki Husiler: Marib'de ABD yapımı bir İHA'yı düşürdük

16.12.2021 14:06
Yemen'deki Husiler: Marib'de ABD yapımı bir İHA'yı düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde Amerikan yapımı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde Amerikan yapımı bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini iddia etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Seri, açıklamasında casus İHA'nın Marib kentinin Vadi Ubeyde bölgesinde düşürüldüğünü ifade etti.

Düşürülen İHA'nın Yemen topraklarında "düşmanca eylemler" içinde olduğunu aktaran Seri, İHA'nın Scan Eagle tipi casus uçağı olduğunu kaydetti.

Arap koalisyonu ise günün erken saatlerinde, Suudi Arabistan'ın güneyini hedefleyen Husilere ait insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

İhlas Haber Ajansı, Marib, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Marib'de ABD yapımı bir İHA'yı düşürdük - Son Dakika


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