Üye Girişi
Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük - Son Dakika

Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük

04.12.2021 12:38
Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib kentinde bir Amerikan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hava savunma kuvvetlerimiz, Marib'in el-Cevbe bölgesinin hava sahasında düşmanca operasyonlarda kullanılan bir Amerikan casus İHA'sını (Scan Eagle) düşürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Seri, son düşürülen İHA ile bu yıl içinde ABD yapımı 7 İHA'nın düşürüldüğünü belirtti.

Konuya ilişkin ABD veya Arap koalisyon güçlerinden açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki çatışmalar son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaşıyor.

İhlas Haber Ajansı, Twitter, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı! 16:13 Anne ve 3 oğlu aynı anda öldü! İki araç kafa kafaya çarpıştı!
N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! 16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu 15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! 09:47 Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! 08:55 Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!

Son Dakika Haberleri
16:12 Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu
16:12 Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!
16:11 N'Koudou, Beşiktaş formasına hasret kalacak! Korkulan oldu, 2 ay sahalardan uzak olacak!
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt'te hapse girmesine neden olan şiiri okudu
15:53 Kıyamet gibi! Endonezya'da yanardağ patladı, gündüz geceye döndü
15:50 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!
15:39 Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!
15:36 Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!
15:33 Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek
Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu Taksicinin yola doğru ittiği kadın, ölümle burun buruna geldi! Az daha otobüsün altında kalıyordu         
16:13
Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!         
16:12
"Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü "Totolar bile yalan" diyerek takipçilerine seslenen Işın Karaca, gelen yorumla çılgına döndü         
16:06
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun! BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan radikal öneri: Diyanet İşleri Başkanı Alevi olsun!         
15:51
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi Rusya'nın ülkesine saldıracağı tarihi, Ukrayna Savunma Bakanı açıklayıp "Hazırız" mesajı verdi         
20:12
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı AK Parti ve MHP seçim barajı için anlaştı         
18:10
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 16:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler: Marib'de Amerikan İHA'sını düşürdük - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement