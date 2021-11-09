Yemen'deki Husiler Marib'de bir "casus uçağı" düşürdüklerini iddia etti - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesimindeki Marib ilinde bir casus uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hava savunma güçlerinin ABD yapımı Scan Eagle tipi bir casus uçağını düşürmeyi başardığını ifade etti.

Uçağın Marib bölgesinde "düşmanlık faaliyeti" yürüttüğü sırada düşürüldüğünü aktaran Seri, daha sonra görüntüleri yayımlayacaklarını belirtti.

Bunun, bu yıl düşürülen beşinci uçak olduğunu kaydeden Seri, uçağın kime ait olduğu konusunda bilgi vermedi. Seri, daha önce düşürdükleri uçaklarınsa Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu ifade etmişti.

Konuyla ilgili koalisyon güçlerinden ve Yemen hükümetinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.