Yemen'deki Husiler, Marib'de bir "casus uçağı" düşürdüklerini iddia etti - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Marib ilinde Suudi Arabistan'a ait bir casus uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada, hava savunma güçlerinin Çin yapımı CH4 tipi bir casus uçağını düşürdüğü iddiasında bulundu.

Seri, uçağın Marib bölgesinde "düşmanlık faaliyeti" yürüttüğü sırada düşürüldüğünü savundu.

Sözcü Seri, 9 ve 13 Kasım tarihlerinde de birer ABD yapımı Scan Eagle tipi casus uçağı düşürdüklerini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.