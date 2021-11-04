Yemen'deki Husiler, Marib'de esir aldıkları 52 kişiyi serbest bıraktı - Son Dakika

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, Marib iline bağlı El-Abdiyye ilçesinde esir aldıkları 52 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Husilerin esirler dosyası sorumlusu Abdulkadir el-Murtada, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin lideri Abdülmelik Bedreddin el-Husi'nin Abdiyye ilçesinin önde gelen bazı şahsiyetleriyle görüştüğünü ifade etti.

Husi'nin, görüşmeden sonra ilçedeki esirlerin affedilerek serbest bırakılması talimatı verdiğini belirten Murtada, talimat gereği toplam 52 kişinin serbest bırakıldığını aktardı.

Murtada, serbest bırakılanların hükümet güçlerinden mi yoksa sivil vatandaşlar mı olduğuyla ilgili bilgi vermezken, Yemen hükümetinden de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, 17 Ekim'de yaklaşık bir aydır kuşatma altında tuttukları Abdiyye ilçesinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

"Afet bölgesi" ilan edilen Abdiyye ilçesi

Yemen hükümeti, Marib'e bağlı Abdiyye ilçesinin Husiler tarafından kuşatma altında tutulmaya devam edilmesi durumunda insani bir felaketle karşı karşıya kalınacağı uyarısında bulunmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Abdiyye ilçesinde 35 bin sivilin kuşatma altındaki dramını iletmişti.

Husiler ise daha önce yaptıkları açıklamada çatışmalarda sivillerin korunacağını ifade etmişti.

Yemen Hak ve Özgürlükler Ağı, 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, Husilerin son üç haftadır Marib'de düzenlediği saldırılarda 9 sivilin öldüğünü, 123 sivilin yaralandığını bildirmişti.

Yaklaşık bir aydır Husilerin saldırılarına hedef olan Abdiyye ilçesi 14 Ekim'de "afet bölgesi" ilan edilmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını Ekim 2020'de gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirildi.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bilgi bulunmuyor.