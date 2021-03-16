Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu

16.03.2021 00:01
Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkentteki Uluslararası Sana Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruşlarına ait tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkentteki Uluslararası Sana Havalimanı'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruşlarına ait tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

Husilere ait SABA ajansında yer alan habere göre, Husi milislerin denetimi altındaki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu yetkilisi Raid Talib Cebel, Uluslararası Sana Havalimanı'nın temel, ihtiyati ve acil durum petrol türevlerinin tükenmesi nedeniyle BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara sefer hizmeti vermeye devam edemeyeceğini savundu.

Cebel, söz konusu gerekçe nedeniyle Sana Havalimanı'nın BM kurum ve kuruşlarına ait tüm uçuşlar için kapatıldığını ifade etti.

Sana Havalimanı'nın her gün gidip-gelen BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara hizmet sağlamak için tahsis edilen elektrik jeneratörlerini, itfaiye araçlarını, cihazları ve ekipmanı çalıştıramadığını kaydeden Cebel, havaalanındaki yakıt krizinin, iki aydır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin petrol ürünleri taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Cebel, BM ile Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, Sana Havalimanındaki çalışmaların devam etmesi ve uçaklara gerekli hizmeti için petrol türevlerinin tedarik edilmesi adına acilen müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Sana Havalimanı, BM çalışanlarının yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar ve BM'nin yardımlarının Yemen'e nakledilmesinde kullanılan temel bir liman görevi görüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Petrol, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, Sana Havalimanı'nın BM ve yardım kuruluşlarının uçuşlarına kapatıldığını duyurdu - Son Dakika


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