Yemen'deki Husiler, sivil uçuşların başlaması ve akaryakıta yönelik engellerin kalkmasını istedi - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, sivil uçuşların başlaması ve akaryakıta yönelik engellerin kalkmasını istedi

11.04.2022 23:52
Yemen'deki Husiler, sivil uçuşların başlaması ve akaryakıta yönelik engellerin kalkmasını istedi

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrollerindeki Uluslararası Sana Havalimanının sivil uçuşlara açılmasını ve Hudeyde Limanı'ndan akaryakıt ithalatının önündeki engellerin kalkmasını talep etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrollerindeki Uluslararası Sana Havalimanının sivil uçuşlara açılmasını ve Hudeyde Limanı'ndan akaryakıt ithalatının önündeki engellerin kalkmasını talep etti.

Husilere ait haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, başkent Sana'ya gerçekleştirdiği ziyarette Husilere bağlı yönetimin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref ile bir araya geldi.

"Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun barışa dair niyetlerini somut adımlarla görmek istediklerini" söyleyen Şeref, "Bu adımların başında da Hudeyde Limanı'na akaryakıt tankerlerinin girişinin önünde engellerin olmaması ve Uluslararası Sana Havalimanının sivil uçuşlara açılması geliyor." ifadelerini kullandı.

Devlet kurumlarında çalışan herkesin maaşlarının ödenmesini de bu adımlardan biri olarak değerlendiren Şeref, bahsi geçen taleplerin yerine getirilmesinin insancıl olumlu bir mesaj olacağını ileri sürdü.

BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi, Grundberg'in "Husi yetkililerle ateşkesin uygulanması, güçlendirilmesi ve barış yolunda ilerleme imkanlarını görüşme umuduyla Sana'ya ulaştığını" duyurmuştu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana birçok kez ateşkese varılmış ancak başarı elde edilememişti.

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Birleşmiş Milletler, Akaryakıt, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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