Son Dakika Haberleri: Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını...

35 dakika önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını..., System.String[]
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını duyurdu. - RİYAD
İnsansız Hava Aracı, Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
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