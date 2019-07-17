Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını...
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Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını duyurdu.
Yemen Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:29 Kaynak: İHA
'deki Husiler, Suudi Arabistan
'ın Jizan Havalimanı'na insansız hava aracı ile saldırdıklarını duyurdu. - RİYAD
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