Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıları sürerken barış olmaz - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıları sürerken bir barışı kabul etmeyeceklerini belirtti.

Husilere ait "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Abdulmelik el-Husi, Hicri yılbaşı münasebetiyle yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Husi, "Bizler sahte değil gerçek barışa hazırız. Bunun için de birçok kez girişimlerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Sorunun "koalisyon güçlerinin saldırganlıktaki ısrarından" kaynaklandığını söyleyen Husi, bu ülkelerin insani konularda dahi işlevsel bir adım atmaksızın abluka ve ayak oyunlarında ısrar ettiğini ileri sürdü.

Barışın önündeki engelin Suudi Arabistan öncülüğündeki devam eden askeri operasyonlar olduğunu söyleyen Husi, şunları kaydetti:

"Koalisyon güçlerince düzenlenen saldırıların sürdüğü Yemen'de barış olmaz. Baskınlar, saldırılar, suistimaller ve boğucu kuşatma devam ederken bir barışı kabul etmemiz mümkün değil."

Husi ayrıca, Yemen hükümetine hitaben "İnsani konulardaki iyi niyetinizi ispat edin, sonra saldırıları durdurun, işgali sonlandırın biz de bizim tarafımızdan durduracağız." ifadelerini kullandı.

Tüm bu açıklamalara ilişkin Yemen hükümetinden ise henüz bir yorum yapılmadı.

Husi lider, 6 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilciliğine İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasının ardından ilk kez bir açıklama yapıyor.