Yemen'deki Husiler yeni silahlarını tanıttı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, yeni balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve deniz mayınlarını gösterdi.

İran destekli milislere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, Husilerin Yüksek Meclis Başkanı Mehdi el-Meşşat'ın katılımıyla Sana'da "Şehit Liderler Savunma Sanayisi Sergisi" açıldı.

Husi güçlerinin çeşitli tür ve ebatlarda 3 çeşit balistik füze, 7 çeşit İHA ve 11 çeşit deniz mayını edindiği belirtildi.

Silahların özellikleri, etkisi ve menziline ilişkin ayrıntılı bilgiye ise yer verilmedi.

Yemen hükümeti, silahların İran'dan Hudeyde Limanı başta olmak üzere çeşitli yollardan geldiği yönünde açıklamalar yapmış, İran ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, uluslararası düzeydeki ateşkes çabalarının gölgesinde son zamanlarda dikkate değer bir askeri tırmanışa sahne oluyor.