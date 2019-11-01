Yemen'deki Husilerden

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyinde ABD yapımı bir casus uçağını düşürdüklerini ileri sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, kendilerine ait "hava kuvvetlerinin", Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı ScanEagle tipi bir casus uçağı düşürdüğünü iddia etti.

Söz konusu uçağın sınır bölgelerinde casusluk faaliyeti yürüttüğü sırada düşürüldüğünü aktaran Seri, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.