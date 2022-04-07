Yemen'deki Husilerden "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasına tepki Açıklaması - Son Dakika
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Yemen'deki Husilerden "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasına tepki Açıklaması

07.04.2022 20:30
Yemen'deki Husilerden "Başkanlık Konseyi"nin kurulmasına tepki Açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede "Başkanlık Konseyi" kurulmasına tepki göstererek, bunu gerginliği daha da tırmandırma yolunda umutsuz bir girişim olarak nitelendirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede "Başkanlık Konseyi" kurulmasına tepki göstererek, bunu gerginliği daha da tırmandırma yolunda umutsuz bir girişim olarak nitelendirdi.

Husi Sözcü Muhammed Abdusselam, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Barış, saldırıların durması, kuşatmanın kalkması ve yabancı güçleri ülkeden çıkmasıyla olur." ifadesini kullandı.

Bunlar gerçekleşmeden atılan adımların, gerginliği daha da tırmandırma yolunda umutsuz bir girişim olacağını öne süren Abdusselam, "Yemen halkının, ülke dışından alınan kararla yapılan ve meşruiyeti bulunmayan gelişmelerle ilgilenmediğini" iddia etti.

Başkanlık Konseyi kurulması

Yemen'de bir geçiş sürecinin uygulanmasının tamamlanması için Reşad el-Uleymi başkanlığında 8 üyeden müteşekkil Başkanlık Konseyi'nin kurulduğu duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Uleymi Başkanlığı'ndaki Başkanlık Konseyi'ne tüm yetkilerini devrettiğini belirtmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Togo Cumhuriyeti, Yemen, Sözcü, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'deki Husilerden 'Başkanlık Konseyi'nin kurulmasına tepki Açıklaması - Son Dakika


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